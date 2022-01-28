ООС: на сході України зберігалася "тиша"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Про це інформує штаб ООС, передає УНН.
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"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
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Упродовж минулої доби, 27 січня, на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення.
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