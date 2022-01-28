ООС: бойовики двічі порушили "тишу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Упродовж минулої доби, 27 січня, на сході України з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення. Про це повідомив пресцентр ООС, інформує УНН.
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Збройні формування Російської Федерації і далі обстрілюють позиції ЗС України, ігноруючи домовленості, які уклали 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.
На Луганщині у безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил України особовий склад опорного пункту виявив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи бойовиків.
"Завдяки пильності та рішучості військовослужбовців Збройних сил України ворог відмовився від своїх намірів та відступив на тимчасово окуповану територію", — ідеться у повідомленні.
Крім того, неподалік Мар'їнки російські найманці обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Станом на 7:00 28 січня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.