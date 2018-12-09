ООС: боевики снова обстреливали украинские позиции из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В течение текущих суток, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, сообщает УНН со ссылкой на информацию штаба Операции объединенных сил.
"В частности, враг открывал прицельный огонь из минометов калибра 82 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новотошковского, что в Луганской области и хутора Свободного - на Попаснянском направлении. По опорным пунктам наших войск вблизи населенных пунктов хутор Свободный, Авдеевка, Тарамчук, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.
В ходе боевых действий, 9 декабря, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, отметили в штабе.
Напомним, вчера, 8 декабря, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил имела признаки к обострению на Луганском направлении. Боевики 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.