ООС: бойовики знову обстрілювали українські позиції з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Штабу Операції об’єднаних сил.
“Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об’єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного — на Попаснянському напрямку. По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів хутір Вільний, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні штабу.
В ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, наголосили в штабі.
Нагадаємо, вчора, 8 грудня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил мала ознаки до загострення на Луганському напрямку. Бойовики 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.