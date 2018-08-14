ООС: боевики совершили 41 обстрел позиций украинских военных

Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования: “вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Отмечено также применение артиллерии калибром 122 мм и минометов. Обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибром 122 мм защитников Новотошковского, с минометов калибром 120 мм наши позиции у Железного, Северного и Богдановки, а с минометов калибром 82 мм — позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного”.

“В результате боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Павлополь и Широкино. По данным разведки двое оккупантов уничтожено, пять получили ранения”, — добавили в пресс-центре ООС.