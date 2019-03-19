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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ООС: боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных, один погибший

Киев • УНН

 • 10320 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. 18 марта российские боевики три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики осуществили 3 обстрела позиций украинских военных, один погибший

Все обстрелы вражеские войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

"Из минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи села Екатериновка;
дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный".

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

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Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 18 марта огнем два боевика были ликвидированы и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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