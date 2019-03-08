ООС: боевики совершили 18 обстрелов позиций украинских военных, пятеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. 7 марта российские боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг пять раз обстрелял наши позиции:
“Из минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное;
дважды, из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Гнутово;
дважды, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Пески”.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:
“Трижды из минометов калибра 82 мм — в районе села Крымское;
трижды, из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
из артиллерийских систем калибра 152 мм — у поселка городского типа Новотошковское;
из минометов калибра 120 мм — вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка;
из минометов 82-го калибра — у села Екатериновка;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Зайцево;
из стрелкового оружия — вблизи поселка Новолуганское”.
В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения.
Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил.
По данным разведки, четыре боевика ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.
Военные добавляют, что “по уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего поврежден многоквартирный дом”.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Напомним, с 00:00 8 марта действует режим тишины в Донбассе.