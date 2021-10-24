ООС: боевики трижды нарушили "режим тишины", есть раненые

Напомним
Накануне оккупационная власть в Донецке ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщили в штабе ООС, передает УНН.
Детали
Неподалеку от Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
“В результате враждебных действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих — удовлетворительное”, — сообщили в штабе.
Реакция украинской стороны
Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Ситуация с начала суток
По состоянию на 7:00 утра 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению”, — резюмировали в штабе.
Напомним
Накануне оккупационная власть в Донецке ослабили блокаду работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.