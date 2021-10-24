ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші", є поранені

Деталі

Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

“Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох — задовільний”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — резюмували у штабі.