ООС: бойовики тричі порушили "режим тиші", є поранені

Нагадаємо
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Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню та обстрілюють позиції Збройних Сил України. Упродовж минулої доби, 23 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомили у штабі ООС, передає УНН.
Деталі
Неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, використовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.
“Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох — задовільний”, — повідомили у штабі.
Реакція української сторони
Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Ситуація від початку доби
Станом на 7 годину ранку, 24 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
“Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням”, — резюмували у штабі.
Нагадаємо
Напередодні окупаційна влада в Донецьку послабили блокаду роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.