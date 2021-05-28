ООС: боевики семь раз нарушили "режим тишины", есть раненый

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"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С начала этих суток, 28 мая, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации" , - сообщили в штабе.

Детали

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного - еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а возле Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Песок противник применил стрелковое оружие.

Как отметили в штабе, в результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

27 мая зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.