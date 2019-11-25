ООС: боевики семь раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. 24 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг совершил 6 обстрелов:
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- у Тарамчука и Березового- из крупнокалиберных пулеметов;
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- неподалеку от Водяного — из минометов калибра 82 мм;
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- вблизи Красногоровки — из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
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- дважды у Марьинки — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко от Луганского, было зафиксировано вражеский огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
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Вчера, 24 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.
“Российские оккупанты не считаются с интересами гражданского населения Донбасса. Так, около 18.00, во время обстрела украинских позиций в районе Березовой Донецкой области, они, из крупнокалиберных пулеметов, одновременно вели огонь и по гражданской инфраструктуре”, — добавили в пресс-центре.
Отмечается, что из-за применения вооруженными формированиями Российской Федерации трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на дачный массив. Почти полностью выгорели 6 зданий.
“Военнослужащим Объединенных сил удалось оперативно эвакуировать гражданское население и, около 23.00, локализовать пожар. Жертв нет”, — сообщили в ОС.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.