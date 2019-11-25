ООС: бойовики сім разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. 24 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог здійснив 6 обстрілів:
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- біля Тарамчука та Березового— з великокаліберних кулеметів;
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- неподалік Водяного — з мінометів калібру 82 мм;
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- поблизу Красногорівки — з СПГ та великокаліберних кулеметів;
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- двічі біля Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, неподалік Луганського, зафіксовано ворожий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
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Вчора, 24 листопада, втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було.
“Російські окупанти не рахуються з інтересами цивільного населення Донбасу. Так, близько 18.00, під час обстрілу українських позицій в районі Березового Донецької області, вони, з великокаліберних кулеметів, одночасно вели вогонь і по цивільній інфраструктурі”, — додали в пресцентрі.
Зазначається, що через застосування збройними формуваннями Російської Федерації трасуючих і бронебійно-запалювальних боєприпасів загорілася суха трава. Сильний вітер призвів до швидкого поширення пожежі, яка перекинулась на дачний масив. Майже вщент вигоріли 6 будівель.
“Військовослужбовцям Об’єднаних сил вдалося оперативно евакуювати цивільне населення та, близько 23.00, локалізувати пожежу. Жертв немає”, — повідомили в ОС.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.