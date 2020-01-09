ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Четыре обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
неподалеку с Новоалександровка - из стрелкового оружия;
у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала этих суток, 9 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, во время зимних праздников боевики на Донбассе искали потенциальные цели для снайперов.