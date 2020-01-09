ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112183 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 115798 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114263 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128762 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105616 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108189 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108234 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131898 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130670 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 195381 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

ООС: боевики пять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 12423 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. 8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностям 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

С крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал огонь по защитникам Лебединского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Четыре обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из ствольной артиллерии калибра 122 мм и 120-мм минометов;
неподалеку с Новоалександровка - из стрелкового оружия;
у Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Вчера, 8 января, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала этих суток, 9 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, во время зимних праздников боевики на Донбассе искали потенциальные цели для снайперов.

Украинские Национальные Новости

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