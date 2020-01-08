Во время зимних праздников боевики на Донбассе искали потенциальные цели для снайперов - разведка

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КИЕВ. 8 января. УНН. По информации разведки, в период праздников оккупанты осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений Объединенных сил и потенциальных целей для снайперов. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара, передает УНН.

Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск, несмотря на официальные заявления о прекращении огня, продолжает подготовку мероприятий по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения.

"В частности, в течение новогодних и рождественских праздников оккупанты на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытия огня и нанесения потерь личному составу объединенных сил. В то же время разведывательные группы противника осуществляли активный поиск уязвимых мест в обороне подразделений объединенных сил и потенциальных целей для снайперов", - рассказал Шаравара.

Кроме того, в передовые подразделения 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК, по данным разведки, "прибыли сведенные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года".

Напомним, что, по данным разведки, в подразделениях противника участились случаи открытия огня по своим позициям.

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