Під час зимових свят бойовики на Донбасі шукали потенційні цілі для снайперів - розвідка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. За інформацією розвідки, у період свят окупанти здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів Об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.

Так, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ, попри офіційні заяви про припинення вогню, продовжує підготовку заходів з дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

"Зокрема, впродовж новорічних та різдвяних свят окупанти на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та нанесення втрат особовому складу об’єднаних сил. Водночас розвідувальні групи противника здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів", - розповів Шаравара.

Крім того, до передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК, за даними розвідки, "прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року".

Нагадаємо, що, за даними розвідки, у підрозділах противника почастішали випадки відкриття вогню по своїх позиціях.

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