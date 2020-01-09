ООС: бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. 8 січня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог відкривав вогонь по захисникам Лебединського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Чотири обстріли по позиціям Об'єднаних сил зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – зі ствольної артилерії калібру 122 мм та 120-мм мінометів;
неподалік з Новоолександрівкою - зі стрілецької зброї;
біля Новолуганського - з гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 8 січня, у результаті ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
З початку цієї доби, 9 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, під час зимових свят бойовики на Донбасі шукали потенційні цілі для снайперів.