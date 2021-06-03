ООС: боевики не нарушали "режим тишины" уже более суток
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. За прошедшие и начавшиеся текущие сутки, в районе проведения операции Обьеднанисх сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на штаб ООС.
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“За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — сообщили военные.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
что предшествовало
2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях”.