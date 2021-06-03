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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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ООС: боевики не нарушали "режим тишины" уже более суток

Киев • УНН

 • 13331 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. За прошедшие и начавшиеся текущие сутки, в районе проведения операции Обьеднанисх сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на штаб ООС.

ООС: боевики не нарушали "режим тишины" уже более суток

Цитата

“За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, — сообщили военные.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

что предшествовало

2 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях”.

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