ООС: бойовики не порушували "режим тиші" вже понад добу

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“Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — повідомили військові.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.

Що передувало

2 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.