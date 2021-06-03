ООС: бойовики не порушували "режим тиші" вже понад добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Упродовж минулої та від початку поточної доби, в районі проведення операції Об’єднанисх сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню. Про це пише УНН із посиланням на штаб ООС.
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“Протягом минулої доби, 2 червня та станом на 7 годину ранку 3 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано”, — повідомили військові.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.
Що передувало
2 червня президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України “Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях”.