ООС: боевики дважды открывали огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды обстреляли позиции украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала текущих суток, по состоянию на 14.00 сегодня, 24 ноября, в районе отпора и сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях зафиксировано две враждебные вооруженные провокации, обе на Донецком направлении", - сказал Мотузяник.
Так, около часа ночи враг обстрелял из пулеметов укрепления подразделений Объединенных сил близ села Тарамчук. Обстрел велся по направлению населенного пункта Еленовка.
В ответ наши защитники применили аналогичное оружие.
Второй раз российско-оккупационные войска нарушили режим тишины возле села Водяное, потратив семь минометных боеприпасов калибра 82 мм. Обстрел зафиксирован в половине двенадцатого дня со стороны Ужовки. Огонь военнослужащие из состава Объединенных сил не открывали.
"По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил, потерь в рядах наших изначально за эти сутки нет", - подытожил представитель Минобороны.
Напомним, 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.