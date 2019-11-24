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ООС: бойовики двічі відкривали вогонь

ООС: бойовики двічі відкривали вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі обстріляли позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 14.00 сьогодні, 24 листопада, в районі відсічі та стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях зафіксовано дві ворожі збройні провокації, обі на Донецькому напрямку", - сказав Мотузяник.

Так, близько першої години ночі ворог обстріляв з кулеметів укріплення підрозділів Об’єднаних сил неподалік села Тарамчук. Обстріл вівся з напрямку населенного пункту Оленівка.

У відповідь наші оборонці застосували аналогічну зброю.

Вдруге російсько-окупаційні війська порушили режим тиші біля села Водяне, витративши сім мінометних боєприпасів калібру 82 мм. Обстріл зафіксовано о пів на дванадцяту дня зі сторони Ужівки. Вогонь у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил не відкривали.

"Станом на цю мить ситуація повністю контрольована українськими підрозділами зі складу Об’єднаних сил, втрат у лавах наших від початку цієї доби немає", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, 23 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

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