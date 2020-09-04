ООС: боевики придерживаются "режима тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики не нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - сообщили в пресс-центре.
Также добавляется, что находясь в готовности к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника, украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, российские вооруженные формирования продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора.