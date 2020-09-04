ООС: бойовики дотримуються "режиму тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики не порушували режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.
Також додається, що перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.
"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору.