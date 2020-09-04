ООС: бойовики дотримуються "режиму тиші"

"Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - повідомили у пресцентрі.

Також додається, що перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору.