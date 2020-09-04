Ситуація на КПВВ на Донбасі: окупанти перешкоджають вільному руху людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. Станом на 12.00 на контрольовану територію України прослідувало лише 4 автомобілі та 20 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Визначені Командувачем ООС контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують за осіннім графіком, щоденно з 07:00 до 18:30. Безперебійно продовжує функціонувати КПВВ "Станиця Луганська", де пропускні операції здійснюються щоденно. Станом на 12:00 в цьому КПВВ лінію розмежування перетнуло 1489 осіб", - йдеться у повідомленні.
Також сьогодні окупанти відновили рух навпроти КПВВ "Новотроїцьке". Наразі прикордонники у цьому контрольному пункті забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 11 автомобілів та 111 осіб.
"Водночас російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. Так, станом на 12.00 на контрольовану територію України прослідувало лише 4 автомобілі та 20 осіб. Повністю заблокованим, з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цього тижня через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до ТОТУ прослідували 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу міжнародна організація направила продуктові набори, медичне обладнання, матеріали для систем водопостачання. Загальна вага гуманітарного вантажу склала понад 132 тонни.
Як повідомляв УНН раніше, окупанти на Донбасі розблокували рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке".