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Ситуація на КПВВ на Донбасі: окупанти розблокували "Новотроїцьке"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні окупанти на Донбасі розблокували рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Ситуація на КПВВ на Донбасі: окупанти розблокували "Новотроїцьке"

"КПВВ "Станиця Луганська" продовжує функціонування в штатному режимі. Щоденно здійснюється пропуск осіб з 7:00 до 20:00. Сьогодні, станом на 12:00, КПВВ перетнуло 1540 осіб.

Також сьогодні окупанти розблокували рух у КПВВ "Новотроїцьке", станом на 12-ту годину на тимчасово окуповану територію прослідували 5 автомобілів та 79 осіб, а на контрольовану територію пропущено 2 автомобілі та 14 осіб. Заблокованим, з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Мар’їнка", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники нагадали, що на період дії карантину в Донецькій та Луганській областях забороняється перетин лінії розмежування у контрольних пунктах в’їзду-виїзду іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса страхування, що виданий страховою компанією, зареєстрованою на території України та покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, та діє на строк перебування в Україні.

"Крім того, громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Варто також врахувати, що громадяни України (крім тих, хто прибуває для вступу у вищі навчальні заклади за програмою "Донбас-Україна") будуть пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що для перетину лінії розмежування в КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, що забезпечить дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти на Донбасі продовжують блокувати рух через контрольний пункт "Мар’їнка".

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