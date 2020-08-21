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Ситуация на КПВВ на Донбассе: оккупанты разблокировали "Новотроицкое"

Киев • УНН

 • 14321 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня оккупанты на Донбассе разблокировали движение в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Ситуация на КПВВ на Донбассе: оккупанты разблокировали "Новотроицкое"

"КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционирование в штатном режиме. Ежедневно осуществляется пропуск лиц с 7:00 до 20:00. Сегодня, по состоянию на 12:00, КПВВ пересекло 1540 человек.

Также сегодня оккупанты разблокировали движение в КПВВ "Новотроицкое", на 12 часов на временно оккупированную территорию последовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущено 2 автомобиля и 14 человек. Заблокированным, со стороны оккупантов, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка", - говорится в сообщении.

Пограничники напомнили, что на период действия карантина в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины и покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания в Украине.

"Кроме того, граждане, следующие со временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19. Стоит также учесть, что граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для поступления в высшие учебные учреждения по программе "Донбасс-Украина") будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", - указано в сообщении.

Сообщается, что для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться со средствами защиты органов дыхания. Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое обеспечит соблюдение социальной дистанции.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты в Донбассе продолжают блокировать движение через контрольный пункт "Марьинка".

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