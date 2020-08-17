Ситуація на КПВВ: окупанти досі блокують “Мар’їнку”

ukru
18:42 • 34107 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 71389 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 82742 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110879 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117607 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116051 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151019 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124952 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124668 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123847 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 31152 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77097 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 25665 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 31918 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 27269 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77097 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101958 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82250 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151019 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116929 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50764 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58175 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107639 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125920 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125337 перегляди
Актуальне
Ситуація на КПВВ: окупанти досі блокують “Мар’їнку”

Ситуація на КПВВ: окупанти досі блокують “Мар’їнку”

Київ • УНН

 • 13274 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окупанти на Донбасі продовжують блокувати рух через контрольний пункт “Мар’їнка”, пропуск через лінію розмежування здійснюється в КПВВ “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке”. Про це інформує пресслужба ДПСУ, передає УНН.

“Сьогодні пропуск громадян через лінію розмежування здійснюється в КПВВ “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке”. Залишається заблокованим, з боку окупантів, рух через контрольний пункт “Мар’їнка”, — повідомили прикордонники.

Зазначається, що станом на 12:00 17 серпня через КПВВ “Новотроїцьке” до ТОТУ попрямували 175 осіб і 3 транспортних засоби, а до контрольованої території України — 28 осіб та 3 транспортні засоби.

Прикордонники зауважили при цьому, що “пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно”.

Окрім того, на 12:00 у “Станиці Луганській” через лінію розмежування пройшли на контрольовану територію 947 осіб, а 522 людини прослідували до тимчасово окупованої території України.

“Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ, адже головною для прикордонників є безпека цивільних осіб. Також звертаємо особливу увагу на діяльність шахраїв у так званій "сірій зоні“ перед КПВВ "Станиця Луганська“, для уникнення негативних наслідків рекомендуємо звертатися по допомогу тільки до посадових осіб безпосередньо в КПВВ”, — зазначили в ДПСУ.

Як повідомляв УНН, правозахисники розповіли, що тисячі людей зіткнулися з труднощами під час перетину лінії розмежування на Донбасі через карантин та пандемію COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80