Ситуація на КПВВ: окупанти досі блокують “Мар’їнку”

“Сьогодні пропуск громадян через лінію розмежування здійснюється в КПВВ “Станиця Луганська” та “Новотроїцьке”. Залишається заблокованим, з боку окупантів, рух через контрольний пункт “Мар’їнка”, — повідомили прикордонники.

Зазначається, що станом на 12:00 17 серпня через КПВВ “Новотроїцьке” до ТОТУ попрямували 175 осіб і 3 транспортних засоби, а до контрольованої території України — 28 осіб та 3 транспортні засоби.

Прикордонники зауважили при цьому, що “пропуск громадян з ТОТУ представниками російсько-окупаційних військ здійснюється повільно”.

Окрім того, на 12:00 у “Станиці Луганській” через лінію розмежування пройшли на контрольовану територію 947 осіб, а 522 людини прослідували до тимчасово окупованої території України.

“Прикордонники та правозахисники продовжують інформувати громадян про можливі ризики непропуску представниками НЗФ, адже головною для прикордонників є безпека цивільних осіб. Також звертаємо особливу увагу на діяльність шахраїв у так званій "сірій зоні“ перед КПВВ "Станиця Луганська“, для уникнення негативних наслідків рекомендуємо звертатися по допомогу тільки до посадових осіб безпосередньо в КПВВ”, — зазначили в ДПСУ.

Як повідомляв УНН, правозахисники розповіли, що тисячі людей зіткнулися з труднощами під час перетину лінії розмежування на Донбасі через карантин та пандемію COVID-19.



