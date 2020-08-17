Ситуация на КПВВ: оккупанты до сих пор блокируют "Марьинку"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Оккупанты на Донбассе продолжают блокировать движение через контрольный пункт "Марьинка", пропуск через линию разграничения осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"Сегодня пропуск граждан через линию разграничения осуществляется в КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое". Остается заблокированным со стороны оккупантов движение через контрольный пункт "Марьинка", - сообщили пограничники.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 17 августа через КПВВ "Новотроицкое" на ВОТУ направились 175 человек и 3 транспортных средства, а на контролируемую территорию Украины - 28 человек и 3 транспортных средства.
Пограничники отметили при этом, что "пропуск граждан с ВОТУ представителями российско-оккупационных войск осуществляется медленно".
Кроме того, к 12:00 в "Станице Луганской" через линию разграничения прошли на контролируемую территорию 947 человек, а 522 человека последовали на временно оккупированную территорию Украины.
"Пограничники и правозащитники продолжают информировать граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ, ведь главной для пограничников является безопасность гражданских лиц. Также обращаем особое внимание на деятельность мошенников в так называемой "серой зоне" перед КПВВ "Станица Луганская", во избежание негативных последствий рекомендуем обращаться за помощью только к должностным лицам непосредственно в КПВВ", - отметили в ГПСУ.
Как сообщал УНН, правозащитники рассказали, что тысячи людей столкнулись с трудностями при пересечении линии разграничения на Донбассе из-за карантина и пандемии COVID-19.