ООС: боевики девять раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. 20 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрелы, а именно:
неподалеку Широкино - с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Красногоровки - с станковой противотанкового гранатомета.
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Пять обстрелов было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;
неподалеку Луганского - с автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Новотошковским - с 82-мм минометов - 10 мин.
Вчера, 20 марта, в результате вражеских обстрелов наших позиций четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
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С началом этих суток, 21 марта, российские оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован обстрел вблизи населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета.
Один обстрел был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм - 15 мин.
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, новый министр обороны съездил на передовую в зоне ООС.