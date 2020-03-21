ООС: бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. 20 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів наших позицій чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 4 обстріли, а саме:
неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Об’єднаним силам на Донбасі передано 16 тисяч медичних масок
П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Кримського – з мінометів калібру 120 мм – 20 мін;
неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Хутір Вільний – зі стрілецької зброї;
поблизу Новгородського – з ручного протитанкового гранатомета;
поруч з Новотошківським – з 82-мм мінометів – 10 мін.
Вчора, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій чотири військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація на трьох ділянках розведення на Донбасі стабільна
З початком цієї доби, 21 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станкового протитанкового гранатомета.
Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" – неподалік Новгородського – з мінометів калібру 120 мм – 15 мін.
За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, новий міністр оборони з'їздив на передову в зоні ООС.