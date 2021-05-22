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ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины", есть раненые

Киев • УНН

 • 13224 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. За прошедшие сутки, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Трое военных были ранены. Об этом информируют в штабе ООС, пишет УНН.

ООС: боевики 8 раз нарушали "режим тишины", есть раненые

Детали

Вблизи населенного пункта Екатериновка оккупанты открывали огонь из артиллерийских установок 122 калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Водяного российско-оккупационные войска два раза осуществили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. У Новоселовки противник дважды вел огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Песков враг применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. В районе поселка Луганское оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Гнутово — еще и из стрелкового оружия.

Цитата

“В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений, два военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения и один боевое травмирования. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья украинских защитников — удовлетворительное ”, - информируют в штабе военных.

Текущие сутки

По состоянию на 7:00 утра, 22 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Песков оккупанты совершили обстрел из минометов 120-го и 82-го калибров, а также крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Причепиловка противник открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет. На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Дополнение

СБУ задержала российского агента, который шпионил за украинскими военными.

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