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ООС: бойовики 8 разів порушували “режим тиші”, є поранені

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Протягом минулої доби, 21 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню. Троє військових були поранені. Про це інформують у штабі ООС, пише УНН.

ООС: бойовики 8 разів порушували “режим тиші”, є поранені

Деталі

Поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти відкривали вогонь з артилерійських установок 122 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті Водяного російсько-окупаційні війська два рази здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Новоселівки противник двічі вів вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Пісків ворог застосував міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. У районі селища Луганське окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Гнутове — ще й зі стрілецької зброї.

Цитата

“Внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів, два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення та один бойове травмування. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я українських захисників — задовільний”, — інформують у штабі військових.

Поточна доба

Станом на 7 годину ранку, 22 травня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків окупанти здійснили обстріл з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а також великокаліберних кулеметів. Неподалік Причепилівки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає. На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Доповнення

СБУ затримала російського агента, який шпигував за українськими військовими.

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