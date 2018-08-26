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ООС: боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

Киев • УНН

 • 9397 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил допущено не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

ООС: боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась довольно напряженной, однако вполне контролируемой.

Боевики 33 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 7 раз с вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

“Российские оккупанты вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Зайцевого, Южное, Шумы, Железное, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Павлополь, Лебединский, Водяное и Широкино. На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на Светлодарск — у Луганского, на Горловском направлении — в районах населенных пунктов Зайцево и Южное, и на Донецком направлении — вблизи Авдеевки противник применял минометы. Военнослужащие Объединенных сил отбили атаку врага и остались на занимаемых позициях”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

За прошедшие сутки потерь среди военнослужащих Объединенных сил допущено не было.

Ночь прошла без обстрелов наших позиций со стороны сепаратистов.

По данным разведки, за минувшие сутки 1 боевика уничтожены, еще 3 получили ранения.

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