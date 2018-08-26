ООС: бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася досить напруженою, проте цілком контрольованою.
Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
“Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському — біля Луганського, на Горлівському напрямку — в районах населених пунктів Зайцеве та Південне, і на Донецькому напрямку — поблизу Авдіївки противник застосовував міномети. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було.
Ніч пройшла без обстрілів наших позицій з боку сепаратистів.
За даними розвідки, за минулу добу 1 бойовика знищено, ще 3 отримали поранення.