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ООС: бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

ООС: бойовики 33 рази порушували режим припинення вогню

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася досить напруженою, проте цілком контрольованою.

Бойовики 33 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 7 разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

“Російські окупанти вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Золоте, Луганське, Зайцеве, Південне, Шуми, Залізне, Авдіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському — біля Луганського, на Горлівському напрямку — в районах населених пунктів Зайцеве та Південне, і на Донецькому напрямку — поблизу Авдіївки противник застосовував міномети. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Упродовж минулої доби втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил допущено не було.

Ніч пройшла без обстрілів наших позицій з боку сепаратистів.

За даними розвідки, за минулу добу 1 бойовика знищено, ще 3 отримали поранення.

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