ООС: боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 28 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики активизировали боевые действия с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На отдельных участках боевики использовали вооружение танков, ствольную артиллерию и минометы, которые запрещены минскими договоренностями.

Сепаратисты 28 раз прибегли к прицельному огню по украинским позициям, 9 из которых — из тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ боевикам.

На Луганском направлении противник проявлял активность в ночное время и вел огонь по защитникам Новотошковское из танка, минометов, автоматических гранатометов и БМП.

Также отмечается активность боевиков в районе Светлодарской дуги. Там из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции у Светлодарска и Новозвановка. В результате огневых провокаций один наш защитник погиб и еще один ранен.

“Горячее было в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении. Враг активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, огонь с которых был прикрытием работы снайпера и диверсионной группы. Только действенными мерами огневого воздействия на оккупантов удалось стабилизировать ситуацию. Однако двое защитников Украины погибли. На этом же направлении вследствие враждебного обстрела из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения защитник Луганского. На донецком направлении враг обстреливал из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши позиции в районе населенных пунктов Марьинка, Верхньторецьке и Авдеевка. К сожалению и здесь не обошлось без потерь. Один из защитников Авдеевки получил несовместимые с жизнью ранения”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Оставалась напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Противник продолжал вести огонь по нашим позициям с применением оружия, которая должна быть отведена на определенные минскими договоренностями расстояния. Так, враг применил по защитниках Павлополь ствольную артиллерию калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм и станковые противотанковые гранатометы. Огневого воздействия также подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Водяного, Лебединского, Гнутово, Новотроицкого и Широкино. Втарт среди личного состава Объединенных сил на этом направлении нет.

По уточненным данным разведки, 9 боевиков уничтожены, 8 ранены.