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ООС: бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій четверо наших захисників загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби, 28 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики активізували бойові дії із застосуванням гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На окремих ділянках бойовики використовували озброєння танків, ствольну артилерію та міномети, які заборонені Мінськими домовленостями.

Сепаратисти 28 разів вдалися до прицільного вогню по українських позиціях, 9 з яких — із важкого озброєння.

Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь бойовикам.

На Луганському напрямку противник проявляв активність у нічний час і вів вогонь по захисниках Новотошківського з танку, мінометів, автоматичних гранатометів та БМП.

Також відмічається активність бойовиків у районі Світлодарської дуги. Там із гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли українські позиції біля Світлодарська та Новозванівки. Унаслідок вогневих провокацій один наш захисник загинув і ще одного поранено.

“Гаряче було в районі населеного пункту Південне, що на Горлівському напрямку. Ворог активно застосовував міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети, вогонь з яких був прикриттям роботи снайпера та диверсійної групи. Лише дієвими заходами вогневого впливу на окупантів вдалося стабілізувати ситуацію. Проте двоє захисників України загинули. На цьому ж напрямку внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів та великокаліберних кулеметів отримав поранення захисник Луганського. На донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Верхньторецьке та Авдіївка. Нажаль й тут не обійшлося без втрат. Один із захисників Авдіївки отримав несумісні із життям поранення”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Залишалася напружена ситуація на Маріупольському напрямку. Противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена на визначені Мінськими домовленостями відстані. Так, ворог застосував по захисниках Павлополя ствольну артилерію калібром 122 мм, міномети калібром 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Вогневого впливу також зазнали наші позиції в районі населених пунктів Водяного, Лебединського, Гнутового, Новотроїцького та Широкиного. Втарт серед особового складу Об’єднаних сил на цьому напрямку немає.

За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків знищено, 8 поранено.

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