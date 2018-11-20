ООС: боевики 21 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 21 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе — 9 раз с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Так, за прошедшие сутки боевики осуществляли обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольное, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.
“Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское противник обстрелял из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного — вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках же Чермалык и хутора Свободного российские оккупанты применяли минометы обоих калибров”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
В ходе боевых действий, три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения.
По данным разведки, трех боевиков прошедшие сутки уничтожено, а еще шесть получили ранения.