ООС: бойовики 21 раз порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ,в тому числі — 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Так, протягом минулої доби бойовики здійснювали обстріли наших позицій у районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.
“Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного — вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів”, — ідеться у повідомленні прес-центру ООС.
У ході бойових дій, три військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил отримали поранення.
За даними розвідки, трьох бойовиків минулої доби знищено, а ще шість отримали поранення.