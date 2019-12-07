ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 61966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 34943 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 83717 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110524 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 142832 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145766 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139222 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 178008 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Актуальное
ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 9428 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. 6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:

  • дважды вблизи Авдеевки — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
  • у Водяного и Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Николаевки — со станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Новогнатовки — из СПГ и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 8 вражеских обстрелов:

  • дважды неподалеку от Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • четыре раза у Луганского — из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе Троицкого — со станковых противотанковых гранатометов;
  • вблизи Крымского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Украинские Национальные Новости

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