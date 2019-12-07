ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 7 декабря. УНН. 6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.