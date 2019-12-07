ООС: боевики 14 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. 6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов:
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- дважды вблизи Авдеевки — из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- у Водяного и Павлополя — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Николаевки — со станковых противотанковых гранатометов;
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- вблизи Новогнатовки — из СПГ и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 8 вражеских обстрелов:
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- дважды неподалеку от Новолуганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
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- четыре раза у Луганского — из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
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- в районе Троицкого — со станковых противотанковых гранатометов;
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- вблизи Крымского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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Вчера, 6 декабря, боевые травмы получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.