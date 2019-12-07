ООС: бойовики 14 разів обстріляли українські позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. 6 грудня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 82 і 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:
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- двічі поблизу Авдіївки — з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- біля Водяного і Павлополя — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
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- неподалік Миколаївки — зі станкових протитанкових гранатометів;
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- поблизу Новогнатівки — з СПГ та стрілецької зброї.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 8 ворожих обстрілів:
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- двічі неподалік Новолуганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
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- чотири рази біля Луганського — з мінометів калібру 82 мм, СПГ та великокаліберних кулеметів;
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- у районі Троїцького — зі станкових протитанкових гранатометів;
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- поблизу Кримського — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
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Вчора, 6 грудня, бойові травмування отримали два військовослужбовця Об’єднаних сил.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.