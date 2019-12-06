Президент: наші підрозділи - у бойовій готовності до будь-якого розвитку ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про високу бойову готовність підрозділів Збройних сил України до “будь-якого розвитку ситуації”. Про це він сказав під час зустрічі з військовослужбовцями ООС, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми цілодобово працюємо над поверненням миру на багатостраждальну землю України. Весь світ бачить, що Україна досягає цього дипломатичним шляхом, а наші збройні сили були, є і будуть гарантом результативності усіх дипломатичних зусиль”, — сказав Президент.
З його слів, набагато легше вести перемовини, відчуваючи за собою силу і підтримку українського війська.
“Саме тому за декілька днів перед дуже відповідальною зустріччю мені було дуже важливо особисто зустрітись з вами, з воїнами. Я в черговий раз пересвідчився у високій бойовій готовності наших підрозділів до будь-якого розвитку ситуації”, — додав глава держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 6 грудня, в День Збройних сил України, прибув в зону ООС.