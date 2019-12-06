Президент: наши подразделения - в боевой готовности к любому развитию ситуации

“Сегодня мы круглосуточно работаем над возвращением мира на многострадальную землю Украины. Весь мир видит, что Украина достигает этого дипломатическим путем, а наши вооруженные силы были, есть и будут гарантом результативности всех дипломатических усилий”, — сказал Президент.

По его словам, гораздо легче вести переговоры, чувствуя за собой силу и поддержку украинского войска.

“Именно поэтому за несколько дней перед очень ответственной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому развитию ситуации”, — добавил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, прибыл в зону ООС.