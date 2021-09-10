ООС: боевики 12 раз нарушали "режим тишины", есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двух украинских военных ранили. Об этом сообщают УНН в пресс-центре ООС.
Детали
В направлении Гранитного российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов.
Под плотный огонь противника попали позиции наших защитников вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
Также российско-оккупационные войска совершили обстрел окрестностей Верхнеторецком из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.
У Нью-Йорке российские наемники обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новозвановка российско-оккупационные войска пять раз вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы.
Цитата
“В районе населенного пункта Екатериновка оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм. В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного — тяжелое, другого — удовлетворительное. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь”, - говорится в штабе ООС.
По состоянию на 7:00 утра 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним
За сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала более полутора тысяч нарушений “режима тишины”.