ООС: бойовики 12 разів порушували “режим тиші”, є поранені

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, двох українських військових поранили. Про це повідомляють УНН у пресцентрі ООС.

Деталі

У напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети. Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під щільний вогонь противника потрапили позиції наших захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке. Ворог здійснив численні обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл околиць Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Новозванівки російсько-окупаційні війська п’ять разів вели вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

Цитата

“В районі населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм. В результаті ворожого вогню двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного — тяжкий, іншого — задовільний. На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь”, — йдеться в штабі ООС.

Станом на 7 годину ранку, 10 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо

За добу на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад півтори тисячі порушень “режиму тиші”.

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