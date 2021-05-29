ООС: боевики 12 раз нарушили "режим тишины", есть раненый

Детали

Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а у Водяного — из гранатометов различных систем.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям с БПЛА было сброшено два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а у Павлополя — еще и из противотанковых ракетных комплексов.

Вблизи Марьинки, Широкино и Новомихайловки оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении населенных пунктов Новотошковское и Пески противник применил стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. “Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное”, — сообщили военные.

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Вблизи населенного пункта Северное враг вел огонь из противотанковых ракетных комплексов по гражданской инфраструктуре мирных жителей.

Реакция украинской стороны

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 29 мая, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

“Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими”, — резюмировали военные.

Напомним

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактний группе, в первую очередь в ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.

Ему уже успела ответить Москва. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия “рассчитывает”, что Украина не будет якобы “использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы уклониться от выполнения минских договоренностей” и что не представителю Украины “решать”, как будет работать переговорный процесс.