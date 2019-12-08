ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, погиб военнослужащий

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:



вблизи Новоселовки Второй — из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;



у Широкиного — из РПГ и стрелкового оружия;



дважды неподалеку от Павлополя — из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.



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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 6 вражеских обстрелов:



у Майорского — из минометов калибра 82 мм;



дважды неподалеку от Новолуганского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;



в районе Золотого — из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;



вблизи Железного и Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.



Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один — боевую травму.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.