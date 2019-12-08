ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, погиб военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. 7 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы:
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- вблизи Новоселовки Второй — из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;
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- у Широкиного — из РПГ и стрелкового оружия;
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- дважды неподалеку от Павлополя — из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
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- у Майорского — из минометов калибра 82 мм;
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- дважды неподалеку от Новолуганского — из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- в районе Золотого — из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
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- вблизи Железного и Луганского — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
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Вчера, 7 декабря, во время обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два наших защитники получили ранения, а один — боевую травму.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз обстреливали наши позиции. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.