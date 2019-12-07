У штабі ООС пояснили, чому бойовики віддали тіло загиблого офіцера СБУ через тиждень

КИЇВ. 7 грудня. УНН. З різних причин, кілька разів перемовини про передачу бойовиками тіла загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова, який 1 грудня загинув у "сірій зоні" на Донбасі, зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.