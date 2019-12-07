У штабі ООС пояснили, чому бойовики віддали тіло загиблого офіцера СБУ через тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. З різних причин, кілька разів перемовини про передачу бойовиками тіла загиблого співробітника спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Дмитра Каплунова, який 1 грудня загинув у "сірій зоні" на Донбасі, зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"Сьогодні, 7 грудня 2019 року, російська окупаційна влада нарешті передала тіло загиблого Дмитра Каплунова українській стороні. Це було підтверджено після проведення відповідних офіційних процедур ідентифікації. З різних причин, кілька разів перемовини зривалися, незважаючи на залучення до них представників авторитетних міжнародних організацій", - вказали у штабі.
Як зазначається, українська сторона ще 2 грудня офіційно звернулась через представника СЦКК та СММ ОБСЄ до представників так званих "ДНР" щодо передачі тіла військовослужбовця.
Нагадаємо, 7 грудня бойовики віддали тіло офіцера СБУ, який загинув у "сірій зоні" на Донбасі.
6 грудня у СБУ вказували, що бойовики “ДНР” не повернули тіло загиблого Героя України Каплунова.
Нагадаємо, 1 грудня на лінії зіткнення на сході України диверсійно-розвідувальна група ворога здійснила спробу прориву в тил позицій Об’єднаних сил. Командування ООС задіяло резервну групу, до складу якої входили Дмитро Каплунов і Денис Волочаєв. Під час бойового зіткнення внаслідок вибуху міни бійці отримали поранення, несумісні з життям, і загинули на місці.
Президент Зеленський дав звання Героя України двом співробітникам СБУ, які загинули на Донбасі.