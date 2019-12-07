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В штабе ООС объяснили, почему боевики отдали тело погибшего офицера СБУ через неделю

В штабе ООС объяснили, почему боевики отдали тело погибшего офицера СБУ через неделю

Киев  •  УНН

 • 26782 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. По разным причинам, несколько раз переговоры о передаче боевиками тела погибшего сотрудника спецподразделения Центра специальных операций СБУ Дмитрия Каплунова, который 1 декабря погиб в "серой зоне" на Донбассе, срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Сегодня, 7 декабря 2019 года, российские оккупационные власти наконец передали тело погибшего Дмитрия Каплунова украинской стороне. Это было подтверждено после проведения соответствующих официальных процедур идентификации. По разным причинам, несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций", - указали в штабе.

Как отмечается, украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя СЦКК и СММ ОБСЕ к представителям так называемых "ДНР" о передаче тела военнослужащего.

Напомним, 7 декабря боевики отдали тело офицера СБУ, который погиб в "серой зоне" на Донбассе.

6 декабря в СБУ указывали, что боевики "ДНР" не вернули тело погибшего Героя Украины Каплунова.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.

Президент Зеленский дал звание Героя Украины двум сотрудникам СБУ, погибшим на Донбассе.

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