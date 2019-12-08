ООС: бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, є загиблий військовослужбовець
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. 7 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це пише УНН із посиланням на пресцентр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:
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- поблизу Новоселівки Другої — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;
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- біля Широкиного — з РПГ та стрілецької зброї;
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- двічі неподалік Павлополя — з СПГ та великокаліберних кулеметів.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” зафіксовано 6 ворожих обстрілів:
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- біля Майорська — з мінометів калібру 82 мм;
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- двічі неподалік Новолуганського — з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- у районі Золотого — з РПГ, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
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- поблизу Залізного і Луганського — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
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Вчора, 7 грудня, під час обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил, ще два наших захисники отримали поранення, а один — бойову травму.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз обстрілювали наші позиції. Неподалік Мар’їнки ворог вів вогонь з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат з нашого боку немає.