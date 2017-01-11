ООН осудила теракты в Афганистане, жертвами которых стали 49 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. ООН осудила теракты в столице Афганистана Кабуле и провинции Кандагар, из-за которых во вторник погибли по меньшей мере 49 человек, около 90 получили ранения, включая посла ОАЭ. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, подобные нападения являются нарушением международного права и не имеют оправдания, передает УНН.
По его словам, ООН "выражает солидарность с народом и правительством Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также призывает привлечь ответственных за нападение к правосудию".
"Неизбирательные нападения на гражданских лиц, включая послов, является нарушением прав человека и международного гуманитарного права, а также не имеют оправдания", - говорится в письменном заявлении С.Дюжаррика.
Напомним, что накануне два смертника подорвали себя у здания афганского парламента в Кабуле. По последним данным, в результате атаки, ответственность за которую взяло на себя движение "Талибан", погибли по меньшей мере 38 человек и 70 получили ранения.
Взрыв, прогремевший в Кандагаре унес жизни 11 человек. В числе 18 раненых - губернатор провинции и посол ОАЭ в Афганистане, которые в момент нападения проводили встречу в здании местной администрации. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот теракт.