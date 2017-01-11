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ООН засудила теракти в Афганістані, жертвами яких стали 49 осіб

ООН засудила теракти в Афганістані, жертвами яких стали 49 осіб

Київ • УНН

 • 10099 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. ООН засудила теракти в столиці Афганістану Кабулі і провінції Кандагар, через які у вівторок загинули щонайменше 49 осіб, близько 90 отримали поранення, включаючи посла ОАЕ. Як повідомив офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Стефан Дюжаррик, подібні напади є порушенням міжнародного права і не мають виправдання, передає УНН.

За його словами, ООН “висловлює солідарність з народом і урядом Афганістану і Об’єднаних Арабських Еміратів, а також закликає притягнути відповідальних за напад до правосуддя”.

“Невиборчі напади на цивільних осіб, включаючи послів, є порушенням прав людини і міжнародного гуманітарного права, а також не мають виправдання”, — йдеться в письмовій заяві С.Дюжаррика.

Нагадаємо, що напередодні два смертники підірвали себе біля будівлі афганського парламенту в Кабулі. За останніми даними, в результаті атаки, відповідальність за яку взяв на себе рух “Талібан”, загинули щонайменше 38 людей і 70 отримали поранення.

Вибух, що пролунав у Кандагарі, забрав життя 11 людей. У числі 18 поранених — губернатор провінції та посол ОАЕ в Афганістані, які в момент нападу проводили зустріч у будівлі місцевої адміністрації. Жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за цей теракт.

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